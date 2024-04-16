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В Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС

Депутат Затулин заявил, что Приднестровье не пойдет за Молдавией в ЕС

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Vladislav Culiomza/Reuters

Референдум о вступлении в Евросоюз для Молдавии будет означать потерю своей государственности — и Приднестровья. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин.

«Референдум – это составная часть плана по втягиванию Молдовы не просто в Евросоюз, а пролог фактической утраты ее государственности в результате аншлюса с Румынией. Я уверен, что дело именно этим закончится. Таковы намерения тех, кто вокруг Санду, и ее самой. Конечно, этот референдум раскалывает саму Молдавию», — считает Затулин.

По мнению депутата, планируя референдум, власти Молдавии должны понимать, что потеряют Приднестровье, потому что Тирасполь не пойдет с Кишиневом по европейскому пути.

«В пору радоваться тем, кто стремится к обособлению Приднестровья, потому что референдум о вступлении Молдовы и вообще само гипотетическое вступление в ЕС, а еще больше в Румынию, означает, что Приднестровье Молдове не видать как своих ушей. Приднестровье за этим не последует. То есть они сегодня, конечно, хотят принудить Приднестровье на капитуляцию. Но те чрезмерные шаги, которые они предпринимают, они не добились еще никакого прогресса с Приднестровьем, а уже ставят вопрос о вхождении Молдовы в Евросоюз. Это на самом деле означает перспективу утраты государственности самой Молдовы и перспективу окончательного ухода Приднестровья в сторону», — заключил Затулин.

16 апреля конституционный суд Молдавии дал положительное заключение на проект поправок, касающихся европейской интеграции. Теперь парламент может рассмотреть вопрос о назначении даты референдума с указанным в законопроекте вопросом: «Вы поддерживает вступление Молдавии в Европейский союз?»

Согласно инициативе, референдум должен состояться 20 октября.

В декабре 2023 года президент Молдавии Майя Санду предложила провести референдум в один день с выборами президента, чтобы обеспечить более высокую явку избирателей на референдум. Сразу после этого парламент внес поправки в кодекс о выборах, разрешив проведение референдума в тот же день.

Ранее в Гагаузии предупредили, что объявят о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией.

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