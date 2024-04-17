Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский политик рассказал, как Запад убил свою экономику

Французский политик Филиппо: Запад сам убил свою экономику санкциями против РФ

close
100%
Vincent Isore/Global Look Press

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что политика санкций против РФ со стороны Запада потерпела крах, страны ЕС стремились «поставить на колени» экономику России, но вместо этого убили свою. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Все еврократы обещали «поставить российскую экономику на колени». Это нашу экономику они убили своими идиотскими санкциями и экстремистской политикой!» — подчеркнул он, отметив, что, по его данным, рост экономики РФ превышает показатели французской экономики в пять раз.

Филиппо также обратил внимание на информацию от Международного валютного фонда, который улучшил прогноз по развитию российской экономики на 2024 год до 3,2% с 2,6% в январе.

До этого экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X сообщал, что Соединенные Штаты и Европа не обладают силами для борьбы с военной мощью России.

Ранее Флориан Филиппо призвал прекратить помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами