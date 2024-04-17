Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что политика санкций против РФ со стороны Запада потерпела крах, страны ЕС стремились «поставить на колени» экономику России, но вместо этого убили свою. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Все еврократы обещали «поставить российскую экономику на колени». Это нашу экономику они убили своими идиотскими санкциями и экстремистской политикой!» — подчеркнул он, отметив, что, по его данным, рост экономики РФ превышает показатели французской экономики в пять раз.

Филиппо также обратил внимание на информацию от Международного валютного фонда, который улучшил прогноз по развитию российской экономики на 2024 год до 3,2% с 2,6% в январе.

До этого экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X сообщал, что Соединенные Штаты и Европа не обладают силами для борьбы с военной мощью России.

Ранее Флориан Филиппо призвал прекратить помощь Украине.