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Французский политик призвал прекратить помощь Украине

Политик Филиппо призвал прекратить помощь Украине из-за краха ВСУ

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Alexis Sciard/Global Look Press

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить военную поддержку Украины. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Западные СМИ наперебой говорят о военном крахе Украины и Зеленского! В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину — значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите все это!» — написал французский политик.

Он добавил, что финансовую помощь для Украины также необходимо прекратить.

До этого Филиппо сообщил, что западные средства массовой информации заговорили о том, что Вооруженные силы России смогут прорвать фронт на Украине. Филиппо порекомендовал в оперативном порядке начать мирные переговоры по Украине, прекратить спонсировать Вооруженные силы Украины и снабжать республику вооружением.

Несколько дней назад газета Politico писала, что у западных стран отсутствуют такие технологии, которые смогли бы помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми регионами Российской Федерации.

Ранее британский эксперт предсказал взятие Россией города Часов Яр на Украине.

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