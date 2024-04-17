Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский не мобилизует силовиков

Азаров: Киев не мобилизует силовиков, готовясь к кризису легитимности Зеленского

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что власти страны внесли в закон о мобилизации положение о брони сотрудников силовых структур, чтобы использовать их после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Киевский режим забронировал от мобилизации сотрудников всех силовых ведомств — Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности, Госбюро расследований, прокуратуры и т. д., чтобы иметь их под рукой в условиях кризиса легитимности Зеленского», — написал Азаров.

По его словам, нынешний глава государства готовится к истечению срока легитимности, усиливая силовые органы. Экс-премьер считает, что задачей силовиков станет ужесточение контроля над гражданами Украины.

Днем 16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия отреагировала на закон об ужесточении мобилизации на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами