Экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский не мобилизует силовиков

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что власти страны внесли в закон о мобилизации положение о брони сотрудников силовых структур, чтобы использовать их после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Киевский режим забронировал от мобилизации сотрудников всех силовых ведомств — Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности, Госбюро расследований, прокуратуры и т. д., чтобы иметь их под рукой в условиях кризиса легитимности Зеленского», — написал Азаров.

По его словам, нынешний глава государства готовится к истечению срока легитимности, усиливая силовые органы. Экс-премьер считает, что задачей силовиков станет ужесточение контроля над гражданами Украины.

Днем 16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия отреагировала на закон об ужесточении мобилизации на Украине.