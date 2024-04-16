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Россия отреагировала на закон об ужесточении мобилизации на Украине

Захарова: Зеленский законом об ужесточении мобилизации добивает украинцев

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации добивает украинцев. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Добивает украинцев», — сказала она.

Днем 16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшего украинского военкома обвинили в обогащении почти на 3,5 млн долларов.

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