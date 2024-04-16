Россия отреагировала на закон об ужесточении мобилизации на Украине

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации добивает украинцев. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Добивает украинцев», — сказала она.

Днем 16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшего украинского военкома обвинили в обогащении почти на 3,5 млн долларов.