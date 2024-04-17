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Борьбу за военную помощь для Украины в конгрессе США назвали «шоу клоунов»

Spiegel назвал шоу клоунов борьбу за военную помощь для Украины в конгрессе США

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Борьба внутри Республиканской партии по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю накаляется, поскольку член палаты представителей Марджори Тэйлор Грин намерена сместить спикера Майка Джонсона с его поста. Как пишет Der Spiegel, сторонники Трампа пытаются «организовать собственный цирк» в Вашингтоне.

«Пока их кумир Дональд Трамп сидит в суде в Нью-Йорке, его самые преданные сторонники организуют собственный цирк в Вашингтоне, округ Колумбия. В центре: спикер палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон и Марджори Тейлор Грин», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении от должности Джонсона в связи с вынесенным на голосование проектом бюджета, который включает в себя помощь для Украины. Спикера «может свергнуть его коллега по партии всего за несколько дней», говорится в тексте.

«После долгих колебаний и колебаний Джонсон решил внести в палату представителей несколько законов, с помощью которых США помогут важным внешнеполитическим партнерам: он хочет передать миллиарды долларов военной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню», — следует из текста.

Грех, который совершает Джонсон, по мнению Тейлора Грин, заключается в том, что он пытается проводить реальную политику, отмечается в материале.

В связи с этим газета вспоминает процесс отстранения с должности Кевина Маккарти и трудный поиск преемника, что сделало радикальных республиканцев «посмешищем нации», а сам процесс назвали «шоу клоунов».

Ранее в США признали, что не могут дать нужное число припасов Украине, «чтобы захватить Москву».

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