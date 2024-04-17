Рогов оценил идею пустить представителей Украины на ЗАЭС

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что представителям Украины нечего делать на атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом руководитель движения прокомментировал недавнее высказывание генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Последний отметил, что агентство планирует предложить Москве и Киеву совместно провести оценку технического состояния станции.

«Гросси действует не в том направлении. Он пытается притащить украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. Нам такая легализация не нужна», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что разработка новых правил и меморандумов не поможет обезопасить Запорожскую АЭС. По мнению главы движения, сейчас основная задача — добиться прекращения обстрелов объекта украинскими военными.

«Что на ЗАЭС будет оценивать официальный Киев? Как точно они попадают по атомной станции? Насколько у них получается разрушить контур безопасности в той или иной точке?» — задался вопросом общественный деятель.

Как сказал Рогов, попадание представителей Украины на объект может привести к корректировке дальнейших ударов по станции.

В то же время он обратил внимание, что сейчас сотрудники Запорожской АЭС соблюдают все правила и стандарты по безопасности. При этом штат работников состоит как из специалистов, трудившихся на объекте еще до вхождения региона в состав РФ, так и из профессионалов из иных российских субъектов.

Ранее в ООН отказались определять, кто обстреливает АЭС в Запорожской области.