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Орбан заявил, что лидеры ЕС должны уйти в отставку

Орбан: лидеры ЕС должны уйти в отставку, так как провалили ключевые проекты

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Yves Herman/Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились», — сказал он.

По словам Орбана, нынешнее руководство ЕС должно уйти, Евросоюз нуждается в новых лидерах. Политик добавил, что Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как «политический шантаж».

Так Орбан отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая «ясно сказала», что Венгрия не получит денег из фондов ЕС «из-за миграционной и анти-гендерной политики».

До этого Орбан подверг резкой критике новый миграционный пакт Европейского союза. По его словам, миграционный пакт вбивает еще один гвоздь в крышку гроба ЕС. Орбан выразил мнение, что единства в Европе больше не существует, как и безопасных границ. Он подчеркнул, что Будапешт никогда не поддастся «массовому миграционному безумию», для остановки которого необходимы перемены в Брюсселе.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия должна «оккупировать» Брюссель.

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