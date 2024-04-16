Глава Евросовета выступил против грузинского закона об иноагентах

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал закон об иноагентах Грузии несовместимым со стремлением страны в Европейский союз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

«Разрешите ясно сказать. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим со стремлением Грузии в ЕС и с ее принятием», — высказался Мишель.

До этого представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где проходят слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния».

Член радикальной партии «Дроа!» пообещала устроить «самую кровавую ночь века в Грузии».

15 апреля комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. 16 апреля его вынесли на пленарное заседание в парламенте.

Ранее в Грузии заявили, что настало время для «единства и атаки».