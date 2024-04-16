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Украина анонсировала «ряд особенностей» в соглашении о безопасности с Испанией

Офис Зеленского: договор о безопасности с Испанией будет иметь ряд особенностей

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина и Испания провели очередной раунд переговоров по предоставлению гарантий безопасности Киеву. По его словам, документ будет иметь «ряд особенностей», пишет «Европейская правда».

«Рад отметить, что соглашение с Испанией будет иметь ряд особенностей по сравнению с другими подобными соглашениями, в частности в связи с тесными отношениями Испании со странами Средиземноморья, Латинской Америки и Африки», — заявил Жовква.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Инициативы трех морей («Триморья») встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и предложил ему начать работу над соглашением о гарантиях безопасности Киеву.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева.

По его словам, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Ранее Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией.

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