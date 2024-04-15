Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией

Украина подписала соглашение по безопасности с еще одной страной — Латвией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Латвии «за непоколебимую поддержку и готовность помогать украинскому народу». Кроме того, он напомнил, что Украина ранее уже заключила подобные соглашения с восемью другими странами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией. Зеленский заявил, что власти Украины будут работать над расширением этого списка.

11 апреля сообщалось, что что Латвия собирается в этом году предоставить Украине пакет военной помощи на сумму порядка €112 миллионов. Кроме того, Латвия намерена помогать Украине с защитой и восстановлениям критической инфраструктуры, разминированием территории, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.

В тот же день Зеленский обсудил соглашение о гарантиях безопасности с президентом Чехии Петром Павелом. В числе прочего оно будет включать усиление сотрудничества двух стран в области оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Зеленский предложил Венгрии заключить соглашение о гарантиях безопасности.