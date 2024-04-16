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В США заявили, что планы Макрона «застать врасплох» Путина заставляют его нервничать

Bloomberg: попытки Макрона застать врасплох Путина заставляют его нервничать

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона застать врасплох российского лидера Владимира Путина заставляют нервничать самого Макрона. Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

Bloomberg приводит ситуацию, когда Макрон заговорил о планах отправить на Украину военнослужащих из западных государств. Это вызвало критику как в РФ, так и на Западе. Несколько западных стран заявили, что у них нет таких планов. Le Monde писало, что во Франции обсуждали такую возможность, чтобы поставить перед Россией стратегическую дилемму.

Bloomberg считает, что попытка заставить Путина гадать побудила Германию публично отвергнуть такую инициативу.

Кроме того, агентство приводит заявление Макрона о том, что он намерен добиться перемирия на период проведения Олимпиады, которая летом состоится в Париже. По мнению агентства, Макрон намерен своим заявлением убедить лидера КНР Си Цзиньпина оказать влияние на российского президента в этом вопросе. При этом отмечается, что Генассамблея ООН обычно принимает подобные резолюции, но чаще всего они редко соблюдаются.

До этого Bloomberg писал, что послания Макрона о наращивании поддержки Украине звучат неуклюже, поскольку французский лидер не может определиться, какую роль он играет: миротворца или провокатора.

Ранее Дмитрий Песков оценил идею Макрона о заморозке конфликтов на время Олимпиады.

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