Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в очень тяжелом положении в городе Часов Яр, что фактически подтвердил главком Александр Сырский. Такую точку зрения эксперт высказал в своем YouTube-канале.

Он напомнил, что Сырский ранее заявлял об очень тяжелом положении на линии боевого соприкосновения и признал, что ситуация в Часове Яре особенно плохая. Меркурис отметил, что Украина «столкнулась с оперативным кризисом».

Британский аналитик подчеркнул, что все транспортные линии, связанные с городом, находятся под давлением ВС РФ, в связи с чем передвижение ВСУ стало крайне опасным.

Меркурис также заявил, что третья штурмовая бригада ВСУ отказалась выполнять приказ главкома Сырского о перемещении в Часов Яр. Он предположил, что военные осознают потерю этого населенного пункта.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска работают над укреплением обороны города Часов Яр, подчеркнув сложную ситуацию для находящихся там подразделений из-за действий ВС РФ.

Ранее помощник главы ДНР заявил о стягивании ВСУ дополнительных сил в Часов Яр.