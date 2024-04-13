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Помощник главы ДНР заявил о стягивании ВСУ дополнительных сил в Часов Яр

Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания района

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули дополнительные силы в Часов Яр в ДНР, чтобы удержать один район в восточной части города. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул, что Часов Яр является важным участком, который открывает сразу три направления.

Накануне сообщалось, что расчет противотанкового ракетного комплекса костромских десантников артиллерийского полка ВДВ успешно уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часове Яре.

Также Кимаковский заявлял, что бойцы полка «Азов» (организация запрещена в России) участвуют в боевых действиях в Часове Яре.

2 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодное положение на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Часова Яра.

Часов Яр расположен в Донецкой народной республике в 15 километрах к западу от Артемовска.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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