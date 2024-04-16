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Зеленский не увидел шансов на победу Украины без помощи США

Зеленский заявил, что без поддержки США у Украины не будет шансов на победу

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки со стороны Соединенных Штатов у Киева не будет шансов на победу в конфликте с Россией. Его слова приводит PBS.

Зеленский признал острую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поддержки Вашингтона.

«Я могу сказать вам откровенно, что без этой поддержки у нас не будет никаких шансов на победу. Вы должны быть намного сильнее своего врага. Сегодня соотношение наших артиллерийских снарядов составляет 1 к 10. Сможем ли мы удерживать наши позиции? Нет», — констатировал президент Украины.

По его словам, что только для успешной обороны соотношение боеприпасов должно достигнуть 1 к 1.

До этого он заявил, что разделение пакета помощи Украине и Израилю в конгрессе США продемонстрирует безразличие к судьбе украинцев и станет проявлением «чистой политики». По его словам, сейчас «весь мир популистически призывает помогать только Израилю и забыть о происходящем на Украине».

Ранее президент Польши признал ситуацию для Украины «очень сложной».

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