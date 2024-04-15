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Президент Польши признал ситуацию для Украины «очень сложной»

Президент Польши Дуда: ситуация для Киева очень сложная, он нуждается в помощи

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Kuba Stezycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация для Украины складывается «очень сложно», и призвал страны Запада сделать «все возможное», чтобы Киев смог восстановить контроль над утерянными территориями. Его слова приводит LRT.

Дуда напомнил, что всегда подчеркивал на международной арене «нужду Украины в постоянной и бесконечной помощи» от стран Запада. По его словам, сегодня речь в первую очередь идет о боеприпасах.

«Ситуация на Украине очень сложная… Украина хочет восстановить полный контроль над… территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует», — заявил Дуда.

Он также отметил, что не слышал разговоров о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Пока они точно не ведутся. Я знаю, что у Владимира Зеленского очень жесткая позиция по обороне и отвоеванию территорий», — подчеркнул президент Польши.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что боевые действия на Украине в настоящее время претерпевают коренной перелом. Дипломат отметил, что новые пакеты западной помощи Киеву не помогут ему изменить ситуацию на поле боя.

Ранее в США не исключили коллапса ВСУ в ближайшие месяцы.

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