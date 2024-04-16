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Россия выразила признательность МАГАТЭ

Небензя: Россия признательна МАГАТЭ за оперативное осуждение атак на ЗАЭС

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Mike Segar/Reuters

Российская сторона признательна руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за оперативное и четкое осуждение прямых атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова передает РИА Новости.

«Мы признательны за оперативное и четкое осуждение прямых атак на Запорожскую АЭС и призыв к прекращению провокаций в отношении объекта», — сказал он.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не планирует скрывать информацию о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской атомной электростанции, но будет сообщать о чем-либо, только когда есть свидетельства.

16 апреля Гросси заявил о планах посетить РФ и Украину. По его словам, даты визитов в страны пока неизвестны, но в ближайшее время они будут согласованы. Он также добавил, что агентство предложит России и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС.

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