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Российский посол ответил на критику госдепа за «нарушение ДСНВ»

Посол Антонов: США должны спросить себя, делают ли они мир безопаснее

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США должны задаться вопросом, делает ли мир более безопасным их желание «наказать» Россию. Слова опубликовала дипмиссия в своем Telegram-канале.

Антонов прокомментировал доклад Госдепартамента с критикой в адрес России за «нелегитимное нарушение ДСНВ».

«Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание «наказать» Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности», — заявил он.

До этого США выразили готовность отказаться от контрмер по ДСНВ при условии возвращения России к соблюдению своих обязательств. Москва временно приостановила свое участие в договоре еще в прошлом году. Лавров ранее заявлял, что переговоры на эту тему невозможны, пока Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

Ранее в МИД РФ заявили, что не получали предложений от США о встрече по стратегической стабильности.

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