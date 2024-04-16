Российский посол ответил на критику госдепа за «нарушение ДСНВ»

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США должны задаться вопросом, делает ли мир более безопасным их желание «наказать» Россию. Слова опубликовала дипмиссия в своем Telegram-канале.

Антонов прокомментировал доклад Госдепартамента с критикой в адрес России за «нелегитимное нарушение ДСНВ».

«Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание «наказать» Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности», — заявил он.

До этого США выразили готовность отказаться от контрмер по ДСНВ при условии возвращения России к соблюдению своих обязательств. Москва временно приостановила свое участие в договоре еще в прошлом году. Лавров ранее заявлял, что переговоры на эту тему невозможны, пока Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

Ранее в МИД РФ заявили, что не получали предложений от США о встрече по стратегической стабильности.