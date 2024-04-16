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Президент США и его супруга указали в налоговой декларации за 2023 год доход в $619,9 тыс.

Президент США Байден и его супруга обнародовали декларацию о доходах за 2023 год

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Luis M. Alvarez/AP

Американский президент Джо Байден и его супруга Джилл обнародовали совместную налоговую декларацию за прошлый год в размере $619,9 тыс. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Из представленных документов следует, что при ставке подоходного налога в 23,7% Байдены заплатили из заработанных $619,9 тыс. в качестве федеральных налогов $146,6 тыс. Также $30,9 тыс. было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где Джо и Джилл Байден имеют дом. Супруга президента, кроме того, заплатила $3,5 тыс. в виде налогов в штате Вирджиния. Президентская чета также пожертвовала на благотворительность около $20,5 тыс. Пожертвования были направлены в адрес 17 благотворительных организаций.

В 2022 году Байден и его супруга получили в качестве дохода семьи семьи $579,5 тыс.

Налоговые документы были также опубликованы вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом Дугласом Эмхоффом. Их совокупный доход составил почти $450,3 тыс., из которых свыше $88,5 тыс. были уплачены в виде подоходного налога по ставке в 19,7%.

До этого в Госдуме назвали семью Байден спонсором терактов в России.

Ранее сообщалось, что сын Джо Байдена в июне предстанет перед судом США.

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