Американский президент Джо Байден и его супруга Джилл обнародовали совместную налоговую декларацию за прошлый год в размере $619,9 тыс. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Из представленных документов следует, что при ставке подоходного налога в 23,7% Байдены заплатили из заработанных $619,9 тыс. в качестве федеральных налогов $146,6 тыс. Также $30,9 тыс. было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где Джо и Джилл Байден имеют дом. Супруга президента, кроме того, заплатила $3,5 тыс. в виде налогов в штате Вирджиния. Президентская чета также пожертвовала на благотворительность около $20,5 тыс. Пожертвования были направлены в адрес 17 благотворительных организаций.

В 2022 году Байден и его супруга получили в качестве дохода семьи семьи $579,5 тыс.

Налоговые документы были также опубликованы вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом Дугласом Эмхоффом. Их совокупный доход составил почти $450,3 тыс., из которых свыше $88,5 тыс. были уплачены в виде подоходного налога по ставке в 19,7%.

До этого в Госдуме назвали семью Байден спонсором терактов в России.

Ранее сообщалось, что сын Джо Байдена в июне предстанет перед судом США.