В США предостерегли Израиль от новых ударов по Ирану

Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Исламской Республики. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные правительственные источники.

В публикации говорится, что американский лидер заявил правительству Израиля, что США «не будут участвовать в каких-либо наступательных действиях против Ирана». По данным журналистов, в частном порядке Байден заявил, что опасается попыток со стороны Нетаньяху втянуть Вашингтон в более широкий конфликт в регионе.

Источники сообщили, что ответ Израиля на недавнее нападение Ирана, скорее всего, «неизбежен». Но есть вероятность, что удар будет «ограничен по масштабам».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что Иран проводит «полномасштабную кампанию агрессии», которая угрожает всему Ближнему Востоку.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.