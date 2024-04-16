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МИД Ирана предупредил Израиль о быстром ответном ударе

Дипломат Багери Кяни: ответ Ирана Израилю в следующий раз произойдет мгновенно

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Shutterstock

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что в случае израильской атаки Тегеран примет ответные меры уже через несколько секунд. Об этом сообщает РИА Новости.

Багери Кяни подчеркнул, что «сионисты» должны понимать, что в следующий раз у них не будет отсрочки в 12 дней. Отсчет до ответа Тегерана будет измеряться уже не днями или даже часами, а лишь секундами.

Иранский дипломат отметил, что Израиль, ударив по консульству Исламской Республики в Дамаске, совершил стратегическую ошибку. Тем самым для Ирана было создано законное основание, чтобы испытать свой военный и оборонный потенциал. Багери Кяни предупредил израильское руководство, чтобы оно не повторяло свою ошибку дважды, так как на второй удар Израиля последует более жесткий и более быстрый иранский ответ.

До этого в Лондоне заявили, что Байден неосознанно втягивает США в войну на Ближнем Востоке.

Ранее в ЦАХАЛ пообещали ответить Ирану.

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Удар Ирана по Израилю
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