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США назвали условие для отмены контрмер по ДСНВ

США готовы отказаться от контрмер по ДСНВ, если РФ вернется к его соблюдению

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенные Штаты готовы отказаться от введенных контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), при условии, что Россия вернется к своим обязательствам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, направленный в конгресс США.

«Соединенные Штаты выразили желание и готовность отказаться от своих контрмер и полностью выполнить новый ДСНВ, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по новому ДСНВ», — говорится в документе.

Также там утверждается, что США не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения.

В Вашингтоне новым ДСНВ принято называть договор, заключенный в 2010 году. В России его называют ДСНВ и СНВ-3.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стратегический диалог Москвы и Вашингтона с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен лишь после кардинального пересмотра США и НАТО своего антироссийского курса.

Ранее в МИД РФ заявили, что не получали предложений от США о встрече по стратегической стабильности.

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