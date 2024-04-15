Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Россия не размещала тяжелого вооружения на Запорожской АЭС и и не нападала оттуда на Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений», — заявил дипломат.

Он также добавил, что в случае продолжения атак по Запорожской АЭС может произойти ядерная катастрофа.

«Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба», — сказал Небензя.

До этого глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что при помощи атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) Украина хочет вынудить союзников с Запада направить ей больше вооружения и денег. По его словам, Киев ищет «любые возможности для провокаций», чтобы получить финансирование и оружие от Запада, а также заставить отправить на Украину свои войска. Франции необходимо принудить Владимира Зеленского к прекращению подобных действий, считает политик.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.