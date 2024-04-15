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Зеленский не внял просьбе вице-президента США не атаковать российские НПЗ

WP: Зеленского разозлила просьба США не атаковать энергоинфраструктуру РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за просьбы США не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

В публикации уточнили, что во время встречи с Зеленским в феврале вице-президент США Камала Харрис попросила ВСУ воздержаться от атак на российскую энергоинфраструктуру. По словам чиновников, эта просьба вызвала отрицательную реакцию украинского лидера и его главных помощников. Зеленский попросту проигнорировал эту рекомендацию со стороны Вашингтона.

По данным американской стороны, военная выгода от подобных ударов со стороны Украины имеет «сомнительную ценность». Такие атаки не снижают боевые возможности ВС РФ и провоцируют массированную российскую контратаку. В итоге, по мнению экспертов издания, подобная тактика может привести к повышению мировых цен на энергоносители.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на высказывания официальных лиц США о том, что они не поддерживают удары по российским НПЗ, заявил, что «каждый выживает как может».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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