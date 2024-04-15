Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цизньпином он обратится с призывом не оказывать помощи России в военной сфере в контексте конфликта на Украине. Его слова приводит DPA.

«Я буду настаивать на том, чтобы никто не помогал в успехе этого мероприятия. Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции <...> и вот почему мы призываем не поставлять оружие », — заявил Шольц.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Китай. Визит стал вторым для Шольца в ранге главы немецкого правительства и первым визитом западного лидера в Китай в 2024 году.

В связи с этим глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал точку зрения, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Китай попытается в очередной раз отдалить Пекин от Москвы.

«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая, предположительно, закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», — написал Пушков.

Ранее американский профессор назвал путь к завершению конфликта на Украине.