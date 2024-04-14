Американский профессор назвал путь к завершению конфликта на Украине

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что для завершения конфликта на Украине Киеву нужно стать нейтральным и разорвать связи с Соединенными Штатами. Его слова во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке приводит РИА Новости.

«Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня», — заявил он.

По словам Миршаймера, продолжение помощи Украине не изменит ситуации на поле боя, поскольку разница потенциалов между конфликтующими сторонами огромна, и будет увеличиваться в пользу Москвы. Профессор подчеркнул, что Запад ничего не сможет сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Он также отметил, что завершения конфликта можно добиться лишь путем прекращения финансирования со стороны Вашингтона, разрыва связей между США и Украиной, а также принятием Киева нейтрального статуса и отказом от вступления в НАТО.

13 апреля стало известно, что палата представителей конгресса США может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины на следующей неделе.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине на условиях кредита.

Ранее в Совфеде раскрыли последствия атаки Ирана на Израиль для Украины.