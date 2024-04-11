В США не исключили коллапса ВСУ в ближайшие месяцы

Из-за нехватки систем ПВО, боеприпасов и личного состава в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев оказался в самом уязвимом положении с начала конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из текста, риск для Киева заключается в коллапсе обороны, что даст России возможность добиться значительного прогресса в ходе боевых действий. Следующие несколько месяцев «станут тяжелейшим испытанием для Украины», отмечается в материале.

«Над всем этим висит застопорившийся пакет помощи США на сумму 60 миллиардов долларов, поскольку республиканцы в Палате представителей требуют уступок по иммиграции от президента Джо Байдена. Если эти средства не поступят, для Украины в самый трудный момент не будет альтернативы», — заявил неназванный западный чиновник в беседе с Bloomberg.

Другой источник подчеркнул, что моральный дух Украины низок, и «нельзя исключать коллапса ее армии».

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что боевые действия на Украине в настоящее время претерпевают коренной перелом. Дипломат отметил, что новые пакеты западной помощи Киеву не помогут ему изменить ситуацию на поле боя.

Ранее в США обеспокоились последствиями снижения возраста мобилизации на Украине.