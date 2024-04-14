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Замглавы МИД РФ и премьер Палестины обсудили ситуацию в Газе

Богданов и премьер Палестины заявили о необходимости прекращения огня в Газе

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Ronen Zvulun/Reuters

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава правительства Палестины Мухаммед Мустафа провели встречу в Алжире, в ходе которой заявили о необходимости мобилизовать усилия для прекращения боевых действий на территории сектора Газа. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Переговоры, ключевой темой которых стало развитие событий на Ближнем Востоке, состоялись 13 апреля. В частности, в рамках мероприятия Богданов подтвердил поддержку российской стороной заявки Палестины на предоставление полноправного членства в ООН.

«В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено развитию событий на палестинских территориях с акцентом на необходимость мобилизации коллективных усилий, направленных на незамедлительное прекращение боевых действий в секторе Газа и оказание неотложной помощи страдающему палестинскому населению», — говорится в заявлении.

14 апреля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что руководство страны намерено продолжить проведение операции в секторе Газа в полном объеме. По словам представителей властей, еврейское государство не видит желания договориться со стороны палестинского движения ХАМАС.

Ранее Совету Безопасности ООН рекомендовали договориться о санкциях против Израиля.

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