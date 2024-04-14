Правительство Израиля обсудит ответные действия после атаки Ирана

Официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что правительство Израиля соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана. Его слова приводит Sky News.

«Сегодня мы обращаемся к правительству, правительство соберется позже сегодня, они примут решение и проинструктируют военных соответствующим образом», — заявил Лернер.

Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля «будет готовиться к любым неожиданностям».

«Мы должны быть предельно внимательны к тому, что на самом деле может произойти в дальнейшем, и именно поэтому Армия обороны Израиля подготовлена, а наши средства противовоздушной обороны продолжают находиться в состоянии повышенной готовности», — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

До этого глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что вооруженные силы Ирана пока не намерены продолжать боевые действия против Израиля, а операция «Правдивое обещание», которую провели в ночь на 14 апреля, полностью завершена.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке».