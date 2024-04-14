Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке»

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высоко оценил действия ЦАХАЛ по защите страны от атак Ирана, призвав к серьезному военному ответу на действия Тегерана. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Пока впечатляющая защита – теперь нам нужна сокрушительная атака», — написал Бен-Гвир.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщал, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские военные контролируют все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность.

Глава министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил жестким ответом любым государствам, которые предоставят Израилю свое воздушное пространство или территорию для атаки на исламскую республику.

Ранее в конгрессе США призвали Вашингтон нанести удар по Ирану после атак на Израиль.