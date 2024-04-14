Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль похвалили за «впечатляющую защиту» и призвали к «сокрушительной атаке»

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир призвал к сокрушительной атаке по Ирану

close
100%
Global Look Press

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высоко оценил действия ЦАХАЛ по защите страны от атак Ирана, призвав к серьезному военному ответу на действия Тегерана. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Пока впечатляющая защита – теперь нам нужна сокрушительная атака», — написал Бен-Гвир.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщал, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские военные контролируют все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность.

Глава министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил жестким ответом любым государствам, которые предоставят Израилю свое воздушное пространство или территорию для атаки на исламскую республику.

Ранее в конгрессе США призвали Вашингтон нанести удар по Ирану после атак на Израиль.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами