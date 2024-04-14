Постпредство РФ при ООН заявило об угрозе острейшего ближневосточного кризиса

Обострение ирано-израильского конфликта может привести к новому острейшему ближневосточному кризису. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия», – отметил Полянский.

Он также отметил, что в связи с обстрелом Ирана территории Израиля по запросу последнего на 14 апреля назначено срочное заседание Совбеза ООН, которое состоится в 23:00 мск.

14 апреля Корпус стражей иранской революции заявил, что в результате атаки ракет и беспилотников на территории Израиля были уничтожены «важные военные цели».

Вечером 13 апреля Иран запустил нанес удар десятками беспилотников по территории Израиля. СМИ также сообщали о пуске ракет. ЦАХАЛ отметил, что израильская армия контролирует все цели, силы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее в Иране сочли завершенным ответ Израилю.