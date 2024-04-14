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Байден продолжил консультации с командой по нацбезопасности по эскалации на Ближнем Востоке

Бадйен возобновил консультации по Ирану и Израилю с командой по нацбезопасности

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Molly Riley/AP

Президент США Джо Байден после небольшого перерыва возобновил консультации с командой Белого дома по национальной безопасности, посвященные атаке Ирана на Израиль. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации президента США.

Телекомпания не приводит других подробностей ситуации.

До этого страна-председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Мальта заявила, что в воскресенье, 14 апреля, состоится заседание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль планируется провести 14 апреля.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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