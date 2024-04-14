На Совбезе ООН обсудят эскалацию на Ближнем Востоке

Страна-председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Мальта заявила, что в воскресенье, 14 апреля, состоится заседание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль планируется провести 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

В постпредстве Мальты подчеркнули, что заседание планируется провести в 16:00 (23:00 мск).

До этого постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гиланд Эрдан направил стране-председателю Совета Безопасности ООН Мальте письмо, в котором запросил провести срочное заседание СБ после атаки Ирана.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.