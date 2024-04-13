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Нидерланды закроют свое посольство в Иране

Нидерланды закроют свое посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе

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Vahid Salemi/AP

Нидерланды закрыли свое посольство в Тегеране на фоне нарастающей напряженности между Израилем и Ираном после удара израильской армии по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Посольство Нидерландов в Тегеране и генеральное консульство в Эрбиле будут закрыты для посещения в воскресенье из соображений предосторожности. Министерство иностранных дел приняло это решение в ответ на растущую напряженность в отношениях между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 апреля ведомство примет решение относительно открытия консульских отделений в понедельник, 15 апреля.

До этого сообщалось, что Израиль готовится к потенциальному удару Ирана по правительственным объектам, такой шаг может спровоцировать масштабную региональную войну.

Ранее в США сочли, что Иран пока не готов атаковать Израиль.

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