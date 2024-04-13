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В США считают, что Иран пока не готов атаковать Израиль

WSJ: Иран пока не принял окончательное решение атаковать Израиль

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Shutterstock

Власти Ирана пока не приняли окончательное решение атаковать Израиль. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«В то время как планы атаковать обсуждаются, финальное решение не принято», — сообщил газете неназванный источник, общавшийся с правительством исламской республики.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его информации, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и Соединенным Штатам, а не начать масштабную войну в Ближневосточном регионе.

Ранее в Израиле утвердили планы ответа на случай атаки со стороны Ирана.

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