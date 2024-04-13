Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В бундестаге подняли вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине

Депутат Шаттнер задал вопрос правительству ФРГ об эскалации конфликта на Украине

close
100%
Global Look Press

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Шаттнер поднял вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине для страны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на опубликованный бундестагом документ.

«Как федеральное правительство оценивает риск эскалации для Германии войны на Украине?» — говорится в запросе политика, который он направил в правительство.

12 апреля глава бундестага Германии Бербель Бас заявила, что союзникам Киева следует начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине.

Глава фракции партии АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке заявил о необходимости кооперации с Россией, по его словам, Берлину не нужна ненависть между немцами и русскими.

9 апреля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия.

Ранее на Шольца обрушились с критикой за политику по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами