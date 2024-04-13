В бундестаге подняли вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Шаттнер поднял вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине для страны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на опубликованный бундестагом документ.

«Как федеральное правительство оценивает риск эскалации для Германии войны на Украине?» — говорится в запросе политика, который он направил в правительство.

12 апреля глава бундестага Германии Бербель Бас заявила, что союзникам Киева следует начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине.

Глава фракции партии АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке заявил о необходимости кооперации с Россией, по его словам, Берлину не нужна ненависть между немцами и русскими.

9 апреля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что возможность войны высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия.

Ранее на Шольца обрушились с критикой за политику по Украине.