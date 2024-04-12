В МИД Литвы призвали не ездить в страны, где можно встретить россиян

Канцлер МИД Литвы Инга Чернюк призвала соотечественников не ездить на отдых в страны, где можно встретить много россиян. Об этом сообщает сайт Литовского национального радио и телевидения.

Обоснованием для таких рекомендаций стали возможные конфликты из-за разных оценок событий на Украине. Чернюк призвала литовцев выбирать для выездного туризма европейские направления. А страны, которые «видят ценности по-другому или находятся в какой-то серой зоне», лучше избегать.

В список «неблагонадежных», с точки зрения литовского канцлера, стран попали Египет, Турция, Таиланд, Молдавия, Армения и Грузия.

«Путешествуя в эти страны, нужно иметь в виду дополнительный риск, связанный с поляризацией в обществе, которое не обязательно разделяет наши ценности», — заявила Чернюк.

Канцлер предупредила сограждан, что активное выражение своей точки зрения касательно событий на Украине способно привести к серьезным конфликтам, когда туристам может понадобиться консульская помощь.

10 апреля сообщалось, что в Литве думают над новыми налогами ради увеличения расходов на оборону.

9 апреля депутаты Литвы предложили аннулировать вид на жительство россиянам и белорусам. Парламентарии уверены, что это необходимо для «контроля рисков», связанных с частыми поездками граждан РФ и Белоруссии на родину.

Ранее стало известно, что выступавший против русских школ министр образования Литвы Гинтаутас Якштас подал в отставку.