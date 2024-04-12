Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Литвы призвали не ездить в страны, где можно встретить россиян

Канцлер Чернюк: литовцам лучше не отдыхать в странах, где есть туристы из России

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Канцлер МИД Литвы Инга Чернюк призвала соотечественников не ездить на отдых в страны, где можно встретить много россиян. Об этом сообщает сайт Литовского национального радио и телевидения.

Обоснованием для таких рекомендаций стали возможные конфликты из-за разных оценок событий на Украине. Чернюк призвала литовцев выбирать для выездного туризма европейские направления. А страны, которые «видят ценности по-другому или находятся в какой-то серой зоне», лучше избегать.

В список «неблагонадежных», с точки зрения литовского канцлера, стран попали Египет, Турция, Таиланд, Молдавия, Армения и Грузия.

«Путешествуя в эти страны, нужно иметь в виду дополнительный риск, связанный с поляризацией в обществе, которое не обязательно разделяет наши ценности», — заявила Чернюк.

Канцлер предупредила сограждан, что активное выражение своей точки зрения касательно событий на Украине способно привести к серьезным конфликтам, когда туристам может понадобиться консульская помощь.

10 апреля сообщалось, что в Литве думают над новыми налогами ради увеличения расходов на оборону.

9 апреля депутаты Литвы предложили аннулировать вид на жительство россиянам и белорусам. Парламентарии уверены, что это необходимо для «контроля рисков», связанных с частыми поездками граждан РФ и Белоруссии на родину.

Ранее стало известно, что выступавший против русских школ министр образования Литвы Гинтаутас Якштас подал в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами