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В МИД Таджикистана заявили, что терроризм не должен ассоциироваться с национальностью

МИД Таджикистана: акты террора не должны ассоциироваться с национальностью

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Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что акты терроризма, независимо от их мотивов, не могут и не должны ассоциироваться с какой-либо национальностью или этнической группой. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что об этом Мухриддин заявил на двусторонней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая прошла в Минске.

Во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана сообщили, что Лавров высказал понимание позиции Мухриддина и отметил, что «разделяет данный подход».

Также Мухриддин заявил 12 апреля, что российские правоохранители не должны использовать пытки при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, дипломат напомнил, что российские правоохранители должны соблюдать международные нормы и требования своего законодательства.

При этом он подчеркнул, что Душанбе ожидает, что наказание за теракт в «Крокусе» понесут и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления.

Ранее патриарх Кирилл призвал живущих в России иностранцев уважать ее культуру и веру.

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