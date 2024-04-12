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В ударах России по энергообъектам Украины увидели связь с ситуацией в зоне СВО

Военный эксперт Коновалов: удары по ТЭК Украины связаны с ситуацией на фронте

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Sofiia Gatilova/Reuters

Массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, наносимые Вооруженными силами России, напрямую влияют на ситуацию в зоне проведения военной спецоперации, считает военный эксперт Иван Коновалов. Последствия уже можно наблюдать, так как эти атаки разрушают тыловую структуру противника, заявил он в беседе с Pravda.Ru.

ВС России наносят ответные удары системно, выводя из строя энергоинфраструктуру Украины, отметил эксперт.

«Это напрямую влияет на ситуацию на фронте. Потому что устойчивость тыла и его производительность определяет устойчивость фронта», — заявил Коновалов.

Произведенные в последние дни атаки, по его мнению, сильно «раскачивают» ситуацию в зоне проведения СВО для Украины.

Напомним, накануне российская армия в ответ на украинские атаки на объекты нефтегазовой отрасли и энергетики ударила по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В результате оказалась разрушена самая мощная станция в Киевской области – Трипольская ТЭС, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Украине десятикратным ответом на атаки БПЛА по России.

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