МИД Таджикистана сделал заявление по поводу теракта в «Крокусе»

Таджикистан ожидает, что наказание за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» понесут и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин, слова которого передает РИА Новости.

Он добавил, что таджикская сторона ожидает, что следствие пройдет беспристрастно и справедливо.

Днем 12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все делегации, которые участвовали в заседании Совета глав МИД (СМИД) стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ), подтвердили солидарность с Россией и ее народом в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Москву с рабочим визитом, заявил о необходимости «до конца разобраться» с «определенными силами», которые стоят за Украиной. Таким образом он еще раз прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы и возник пожар.

Ранее страны ОБСЕ обвинили в замалчивании террора про «Крокус».