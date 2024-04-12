Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о готовности РФ к переговорам

Песков: президент подтвердил нашу позицию по готовности к переговорам с Украиной

close
100%
РИА Новости/AP

Президент России Владимир Путин 11 апреля в очередной раз огласил позицию России о готовности к переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это подтверждение нашей позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли вчерашние слова Путина официальным предложением о переговорах.

Песков также добавил, что обсуждать предложение Лукашенко по участию белорусской стороны в переговорах, пока еще преждевременно.

11 апреля российский лидер заявил, что страна готова к конструктивным переговорам по решению вопроса на Украине. Однако, по его словам, Россия при этом не позволит навязывать позиции, которые не основаны на сегодняшних реалиях.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал планы Швейцарии провести конференцию по Украине без Москвы и Минска. По его словам, участники такого мероприятия могут договориться только об усилении эскалации.

Ранее Путин счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами