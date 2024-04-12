В Кремле ответили на вопрос о готовности РФ к переговорам

Президент России Владимир Путин 11 апреля в очередной раз огласил позицию России о готовности к переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это подтверждение нашей позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли вчерашние слова Путина официальным предложением о переговорах.

Песков также добавил, что обсуждать предложение Лукашенко по участию белорусской стороны в переговорах, пока еще преждевременно.

11 апреля российский лидер заявил, что страна готова к конструктивным переговорам по решению вопроса на Украине. Однако, по его словам, Россия при этом не позволит навязывать позиции, которые не основаны на сегодняшних реалиях.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал планы Швейцарии провести конференцию по Украине без Москвы и Минска. По его словам, участники такого мероприятия могут договориться только об усилении эскалации.

Ранее Путин счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии.