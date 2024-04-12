Додон резко высказался об объединении Молдавии и Румынии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что граждане страны не позволят осуществить объединение Румынии и Молдавии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Послушайте, что говорит премьер Румынии: «Мы хотим объединения с Молдовой, это наша земля». Умерьте свои аппетиты, господин премьер-министр. Это наша земля, не ваша!... Мы, граждане Молдовы, не позволим реализоваться вашим сценариям», — подчеркнул Додон.

Он добавил, что Молдавия — «независимая, суверенная страна, где у власти находятся временщики».

До этого сенатор Алексей Пушков заявлял, что президент Молдавии Майя Санду ведет страну к поглощению Румынией.

Пушков напомнил, что главой Молдавии является румынка. Он предрек, что если дело о поглощении Румынией доведут до конца, то Молдавия превратится в самую бедную провинцию одной из самых небогатых стран Евросоюза.

Ранее Молдавия зарегистрировала партию, выступающую за объединение с Румынией.