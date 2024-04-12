Россия назвала реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС недостаточной

На экстренном заседании совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу Запорожской атомной электростанции Россия выразила свое недовольство относительно реакции МАГАТЭ на нападения на ЗАЭС. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

Ранее Россия потребовала созвать экстренное заседание совета управляющих МАГАТЭ в связи с провокациями со стороны ВСУ против ЗАЭС. Сессия состоялась в штаб-квартире агентства в Вене.

Ульянов отметил, что хотя генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси быстро и решительно отреагировал на происходящее, Россия считает недопустимым то, что он избегает называть ответственную сторону.

Гросси также планирует обратиться к Совету Безопасности ООН на следующей неделе, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитывается шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Президент России Владимир Путин отметил, что на Западе никто не обвиняет украинцев в обстрелах Запорожской АЭС, однако Киев продолжает обвинять Россию.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.