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Глава МИД России Лавров приехал в Минск

Лавров прибыл в Белоруссию на саммит глав МИД стран СНГ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии Минск на саммит глав МИД стран СНГ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Предполагается, что в Минске Лавров примет участие в встрече глав внешнеполитических ведомств государств Средней Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также обсудит ход работ по выполнению договоренностей, достигнутых на первом саммите 14 октября 2022 года, который прошел в Астане.

Темой встречи глав МИД стран СНГ станет укрепление региональной безопасности.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят перевести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации.

Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия рано или поздно должна будет принять участие в переговорах по Украине.

Ранее триколор России и Знамя Победы появилось на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве.

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