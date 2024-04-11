Лукашенко оценил идею создания «санитарной зоны» на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время его стране не нужна «санитарная зона» на границе с Украиной. Видеозапись с соответствующим высказываем главы республики появилась в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Корреспондент отметил, что 11 апреля белорусский лидер прибыл в Кремль для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. При этом сотрудники СМИ успели задать ему несколько вопросов, в том числе о необходимости создания «санитарной зоны» для защиты приграничных регионов.

«Нет, я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем», — пояснил Лукашенко.

Также он прокомментировал возможное создание «санитарной зоны» на границе РФ и Украины. По словам президента Белоруссии, в этом вопросе многое будет зависеть от действий западных стран.

«Проблема серьезная, они уже это признают. Не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине», — подчеркнул глава республики.

Как сказал Лукашенко, в последнее время США и их союзники начали говорить об отправке своих войск в зону конфликта. Не исключено, что это касается и белорусско-украинской границы.

Ранее Путин допустил создание «санитарной зоны» на подконтрольных украинским властям территориях.