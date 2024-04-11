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Небензя заявил о коренном переломе в ходе боевых действий на Украине

Небензя: новые пакеты помощи не помогут Украине изменить ситуацию на поле боя

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Mary Altaffer/AP

Боевые действия на Украине в настоящее время претерпевают коренной перелом, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова предает ТАСС.

Дипломат отметил, что новые пакеты западной помощи Киеву не помогут ему изменить ситуацию на поле боя. То же касается так называемых «мясных штурмов» украинских войск, подчеркнул он.

«В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом. И изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые «мясные штурмы» и контратаки киевского режима», — сказал Небензя.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовит план нового контрнаступления в зоне конфликта. Как он сказал, в том числе в стратегию будет включена задача по уничтожению Крымского моста и иных российских объектов. По словам главы государства, Киев «очень хочет» разрушить соответствующие сооружения.

Позже слова украинского лидера прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ходе регулярного брифинга с журналистами он заявил, что открытые угрозы Киева в отношении российских инфраструктурных объектов раскрывают истинную сущность действующего руководства страны и подтверждают правильность решения о начале специальной военной операции (СВО).

Ранее на Западе рассказали, на что могут пойти украинские войска из-за провалов на фронте.

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