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Зеленскому пожелали приехать на следующий саммит «Триморья» в костюме

Дуда пожелал Зеленскому приехать на следующий саммит «Триморья» в костюме

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда, чья страна будет принимать саммит Инициативы трех морей («Триморья») в 2025 году, пожелал Владимиру Зеленскому приехать на него в костюме, что будет символизировать завершение конфликта на Украине. Об этом пишет «Европейская правда».

«Но я верю, Владимир, что вы сможете прибыть в костюме как президент страны, которая больше не находится в состоянии войны, как президент страны, вернувшейся к стабильности и вернувшей мир и покой», — заявил Дуда.

Инициатива трех морей или «Триморье» объединяет тринадцать стран – членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Грецию.

До этого украинский лидер встретился в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой перед саммитом «Триморья».

Кроме этого, Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс подписали соглашение по безопасности.

Ранее бывший премьер Украины забеспокоился о здоровье Зеленского.

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