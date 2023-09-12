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Бывший премьер Украины забеспокоился о здоровье Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров заподозрил проблемы со здоровьем у Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, заметно изменившийся за последние два года, что свидетельствует о наличии у него проблем со здоровьем. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, целью поездок главы государства на Запад является не только «выбивание» из зарубежных партнеров дополнительной финансовой и военной помощи. Киев организует подобные визиты, чтобы продемонстрировать отсутствие у Зеленского серьезных проблем со здоровьем, подчеркнул экс-председатель правительства.

«Но проблемы эти есть, и они нарастают!» — указал Азаров.

Он добавил, что граждане Украины начали активно обсуждать изменившуюся внешность лидера страны — нездоровый цвет лица и припухлость. Также у людей вызывает беспокойство большое количество морщин и темные круги под глазами у Зеленского, пояснил бывший премьер-министр.

Как отметил Азаров, на некоторых видео с участием президента можно заметить его «дерганность» и заторможенные движения. Более того, иногда ему становится сложно дышать. Все эти симптомы экс-глава правительства связал с «чрезмерным употреблением субстанций и пьянством» Зеленского.

Ранее Азаров обвинил украинских чиновников в перекладывании друг на друга ответственности за неудачи на фронте.

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