Крупнейшая партия Швейцарии в парламенте — «Демократический союз центра» (SVP, UDC) в своем заявлении призвала к возвращению страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах.

Авторы заявления напоминают, что на протяжении двух столетий Швейцария придерживалась политики нейтралитета — не участвовала в войнах и не вступала в военные и политические союзы.

«Постепенный выход из нейтралитета представляет собой угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии. Тем более непонятны целенаправленные попытки подорвать нейтралитет: сближение с НАТО, одностороннее принятие санкций ЕС... Результат этой неустойчивой внешней политики — Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», — считают парламентарии.

По их мнению, важно, чтобы нейтралитет Швейцарии был «четко и недвусмысленно» закреплен в федеральной конституции.

Согласно заявлению, Швейцария не должна присоединяться ни к какому военному или оборонному альянсу, однако сотрудничество было бы разрешено, если бы Швейцария подверглась прямому нападению.

В UDC также убеждены, что Швейцария должна отказаться от всех санкций, которые не были приняты Советом безопасности ООН.

Инициатива нейтралитета также обяжет Швейцарию предлагать помощь и использовать свою внешнеполитическую позицию для предотвращения и разрешения конфликтов, а также выступать в качестве посредника.

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако присоединилась к экономическим санкциям ЕС в контексте конфликта на Украине и выразила стремление помочь Украине.

Накануне президент страны Виола Амерд сообщила, что Швейцария в конце июня июня проведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке. Вскоре в швейцарском МИД заявили, что Россия не будет участвовать в этом мероприятии.

Ранее в Госдуме сочли швейцарский саммит по Украине показухой.