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В МИД РФ заявили о планах доказать в ООН вину Украины в обстрелах ЗАЭС

Захарова: Россия будет добиваться осуждения в ООН атак ВСУ по ЗАЭС

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Россия будет добиваться от международных организаций, в том числе от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации Объединенных Наций (ООН), признания причастности Киева к обстрелу Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«По нашей инициативе в самое ближайшее время созывается внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ. Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совета Безопасности ООН. Намерены добиваться от профильных международных организаций признания происходящего не только вокруг ЗАЭС, но и в целом вокруг Украины», — сказала дипломат на брифинге.

До этого Захарова обратила внимание на отсутствие реакции западных стран на обстрелы мирного населения приграничных российских городов и ЗАЭС. Это говорит о том, что Западу не нужна справедливость, отметила представитель МИД. Она добавила, что в Гаагской декларации от 2 апреля не осуждаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка, Белгорода, Курска. Кроме того, в документе ничего не говорится об атаках украинских беспилотников по ЗАЭС.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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